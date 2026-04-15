Овечкин сделал важное заявление после завершения сезона в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после заключительного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1) сделал заявление по поводу своего будущего.

«Вашингтон» не попал в плей-офф, таким образом для Овечкина игра с «Коламбусом» стала последней в сезоне. В ней он отметился результативной передачей.

«Я надеюсь, это не последняя моя игра. Как я сказал, я не знаю, что произойдет, так что… Посмотрим», — сказал Овечкин журналистам.

У 40-летнего нападающего по окончании сезона истекает срок действующего контракта. В своем 21-м сезоне в НХЛ Овечкин провел все 82 игры, набрав 64 (32+32) очка.

Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ с учетом плей-офф. Ему осталось 10 голов до рекорда Уэйна Гретцки (1016). Этот непобитый рекорд комментаторы считают главной мотивацией для ветерана продолжить карьеру за океаном.