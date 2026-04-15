«Ремень безопасности не спас». Пассажир устроил оргию рядом с ребенком в самолете Москва — Южно-Сахалинск

Южно-Сахалинский городской суд огласил приговор 40-летнему уроженцу Оренбургской области. Мужчина признан виновным в хулиганстве на борту воздушного судна, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел на авиарейсе, следовавшем из Москвы в Южно-Сахалинск. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант дела совершил действия сексуального характера в присутствии малолетнего ребенка.

В прокуратуре отметили, что неправомерное поведение пресек один из пассажиров, с которым осужденный в дальнейшем вступил в конфликт, выражаясь при этом грубой нецензурной бранью.

Суд назначил дебоширу наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, мужчина обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей, а также компенсировать моральный вред матери несовершеннолетнего потерпевшего — 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что лайнер «Авроры» подал сигнал бедствия перед вылетом из Владивостока.