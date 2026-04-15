«Ремень безопасности не спас». Пассажир устроил оргию рядом с ребенком в самолете Москва — Южно-Сахалинск
Суд на Сахалине приговорит мужчину к пяти годам колонии за дебош в самолете
Фото: [istockphoto.com/AlxeyPnferov]
Южно-Сахалинский городской суд огласил приговор 40-летнему уроженцу Оренбургской области. Мужчина признан виновным в хулиганстве на борту воздушного судна, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел на авиарейсе, следовавшем из Москвы в Южно-Сахалинск. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант дела совершил действия сексуального характера в присутствии малолетнего ребенка.
В прокуратуре отметили, что неправомерное поведение пресек один из пассажиров, с которым осужденный в дальнейшем вступил в конфликт, выражаясь при этом грубой нецензурной бранью.
Суд назначил дебоширу наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, мужчина обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей, а также компенсировать моральный вред матери несовершеннолетнего потерпевшего — 200 тысяч рублей.
