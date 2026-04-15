«Внезапно вспомнил о жилье»: как осужденный из Мариинска пытался через суд получить квартиру для сирот спустя 12 лет

В Кузбассе 35-летний осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы за особо тяжкое преступление, обратился к местным властям с требованием предоставить ему жилое помещение. Как проинформировал представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, мужчина направил заявление в администрацию Мариинска с просьбой включить его в список лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, для получения квартиры во внеочередном порядке, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в удовлетворении заявления мужчине было отказано. После этого осужденный обратился в суд с требованием обязать администрацию предоставить жилье. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что гражданин пропустил установленный законом срок для постановки на жилищный учет.

По данным издания, в соответствии с законодательством, встать на учет он должен был в возрасте от 18 до 23 лет. Однако в этот период мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы. С соответствующим заявлением он обратился только в 2025 году, спустя 12 лет после наступления предельного возраста.

«На протяжении многих лет, зная о своих жилищных условиях, не заявлял о нуждаемости и на учет не вставал. Нахождение в местах лишения свободы в период с 18 до 23 лет не может быть признано судом уважительной причиной», — пишет Бушуев.

По информации издания, Мариинский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований. Осужденный обжаловал данное решение. Кемеровский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, подтвердив законность и обоснованность позиции суда первой инстанции и администрации Мариинска. Таким образом, оснований для предоставления жилья осужденному не установлено.

