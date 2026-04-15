Сафонов опубликовал самый короткий пост после победы над «Ливерпулем»

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов опубликовал предельно лаконичный пост победы французского клуба над «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (2:0) и выхода в полуфинал главного еврокубка.

Сафонов опубликовал лишь одну цифру — ноль, красноречиво указывающую на количество пропущенных мячей. Россиянин стал одним из героев матча на «Энфилде», совершив шесть сэйвов, среди которых были и очень сложные.

Уверенная игра голкипера деморализовала соперника, и в концовке матча Усман Дембеле дублем подвел итог противостояния. Первая игра в Париже завершилась с таким же счетом в пользу ПСЖ. Сафонов не пропустил уже в третьем матче подряд в Лиге чемпионов: кроме двух матчей с «Ливерпулем», была еще и сухая победа над «Челси» (3:0).

Кроме ПСЖ, в полуфинал Лиги чемпионов пробился также мадридский «Атлетико», выбивший из турнира «Барселону».