Губерниев рассказал о состоянии здоровья Талалаева после операции на ЖКТ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о состоянии главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, который перенес операция на желудочно-кишечном тракте.

В последнее время Талалаев чувствовал себя неважно, сидел на диете, принимал обезболивающие. Тренеру «Балтики» сделали биопсию, чтобы исключить онкологическое заболевание. В итоге диагностировали дивертикулит — воспаление в толстой кишке. Во время операции ему вырезали 20 см кишечника.

Операция прошла успешно, Талалаева уже перевели в общую палату из реанимации.

«Доброго здоровья и скорейшего выздоровления тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву. Разговаривал с ним буквально час назад. Чувствует себя хорошо, продолжает лечение и скоро вернется к работе», — сообщил Губерниев.

«Балтика» под руководством Андрея Талалаева стала главной сенсацией РПЛ в этом сезоне. На данный момент команда, поднявшаяся из Первой лиги, занимает четвертое место в чемпионате и ведет борьбу за бронзовые медали.