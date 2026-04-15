Опасность над головой: в центре Кемерова с балкона сыплются камни прямо у входа в травмпункт

В центре Кемерова, по словам местных жителей, сложилась опасная ситуация прямо у входа в медицинское учреждение. Постоянная читательница VSE42.Ru сообщила редакции, что на тротуар, где ежедневно проходят люди, падают камни. Происходит это, по ее данным, возле входа в травмпункт на улице Весенней.

Женщина заметила, что если камень прилетит кому-то на голову, то идти далеко не придется — травмпункт находится прямо здесь. Судя по фотографиям, которые она прислала, камни отваливаются от старого балкона, расположенного над входом в медучреждение. Состояние конструкции, как видно на снимках, вызывает серьезные опасения.

Кемеровчанка призывает горожан быть внимательными и осторожными. По ее мнению, опасность может подстерегать буквально на каждом шагу, и в данном случае она исходит сверху — прямо перед дверями травмпункта. Пока неизвестно, принимали ли ответственные службы меры по устранению угрозы.

