«Не следил за дорогой, несся слишком быстро»: 68-летний водитель из Кузбасса проведет 2,5 года в колонии-поселении

По информации издания, трагедия случилась в сентябре 2025 года на трассе «Кемерово-Новокузнецк». Как установил суд, пожилой мужчина, находившийся за рулем автомобиля, не следил за дорожной обстановкой, двигался со слишком высокой скоростью, не выдержал безопасную дистанцию и врезался прямо в велосипед, который ехал впереди.

По данным издания, сила удара была мощной. Велосипедист получил тяжелейшие травмы и скончался в больнице, не приходя в сознание. Сам виновник аварии, как сообщается, впоследствии раскаялся в содеянном. Однако это обстоятельство не смягчило приговор.

«Водитель, проявляя преступную небрежность, двигался со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением управляемого им автомобиля, не уделил должного внимания обзору проезжей части и совершил столкновение с велосипедом», — сообщил консультант Кемеровского районного суда Дмитрий Бакальчук.

По данным издания, суд отправил пенсионера в колонию-поселение на 2,5 года. Кроме того, ему запретили садиться за руль на тот же срок. Пожилого водителя также обязали выплатить родственникам погибшего компенсацию. Общая сумма составляет почти 2 млн руб. Из них 1,5 млн руб. — возмещение морального вреда, остальное — материальный ущерб. Приговор, как уточняется, уже вступил в законную силу.

