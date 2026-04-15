Липовый отчет, котел с трещиной и 600 тыс. руб.: замдиректора в Кузбассе пытался обмануть администрацию на 2,1 млн руб.

В Кузбассе предприятие местной администрации едва не лишилось более 2 млн руб. из-за недобросовестного подрядчика, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как рассказали в пресс-службе регионального Следкома, заместитель директора одной из организаций привез на объект трубу, которая не соответствовала техническому заданию. Более того, половину работ по установке оборудования он попросту не выполнил. Однако, несмотря на это, мужчина подписал акты приемки и стал требовать полной оплаты.

По информации издания, заказчик, действовавший в Новокузнецком округе, сначала перечислил подрядчику 600 тыс. руб. Проблема вскрылась, когда на объекте обнаружили протечки. Дальше платить отказались, а в ситуацию вмешались прокуратура и сотрудники ФСБ.

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заместителю директора коммерческой организации. Он признан виновным в покушении на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», — пишут в СК области.

По информации издания, финал для горе-подрядчика оказался неприятным. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3,5 года. Кроме того, мужчину обязали выплатить штраф в размере 200 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник российского региона не смог оправдаться за покупку роскошного кроссовера.