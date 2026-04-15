Космодром Восточный получил умный старт для «Ангары»: тысячи людей, ноль токсичности

На космодроме Восточный завершилось строительство стартового ракетного комплекса для носителей «Ангара». В «Роскосмосе» сообщили, что получены разрешения на ввод двух последних этапов объекта. В строй вошли еще 16 сооружений. Глава госкорпорации Дмитрий Баканов доложил президенту о полном завершении процедуры.

До конца года планируется ввести еще три крупных объекта: аэропортовый комплекс, монтажно-испытательный центр для сборки и хранения ракет «Ангара», а также трассовый комплекс на Сахалине для сопровождения пусков.

Масштабы впечатляют: общая площадь участка — 89 гектаров, а стартового стола — более 45 тыс. кв. м (примерно шесть футбольных полей). В стройке участвовали тысячи специалистов.

Как сообщает «Российская газета», главная особенность нового комплекса — он один из самых современных и автоматизированных в мире. Человеческое вмешательство на критических этапах (от вывоза ракеты до пуска) сведено к минимуму ради надежности и безопасности. Все системы управляются дистанционно по циклограмме — жесткому расписанию, контролирующему каждую стадию.

Вторая уникальная черта — универсальность. «Ангара» — это семейство модульных ракет на базе универсальных блоков с кислородно-керосиновыми двигателями. Грузоподъемность — от 3,5 до 38 тонн на низкой околоземной орбите. Модульность позволяет собирать ракету как конструктор из разного числа блоков и ступеней.

С 2014 по 2021 год с Плесецка выполнили три пуска тяжелой «Ангары». А с Восточного первая «Ангара-А5» стартовала в апреле 2024 года, подтвердив работоспособность всей инфраструктуры. Официальный ввод в эксплуатацию означает: испытания завершены, комплекс готов к регулярной работе. «Роскосмос» сможет планировать постоянные пуски под конкретные задачи.

Важнейшее преимущество перед «Протоном» — экологичность. В «Ангаре» нет токсичного гептила, используются только жидкий кислород и керосин. Это повышает безопасность прилегающих районов и мест падения ступеней. Плюс — все компоненты ракеты исключительно российского производства.

Стартовый комплекс «Ангары» на Восточном становится инфраструктурным фундаментом для космических проектов России на десятилетия вперед. И, что принципиально, этот фундамент целиком находится на российской земле.

