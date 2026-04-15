В Подмосковье возбудили дело по факту ДТП в Люберцах

По факту ДТП, которое произошло утром во вторник, 14 апреля, в Люберцах на 22-м км автодороги М-5 «Урал», было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает прокуратура Московской области.