В Подмосковье возбудили дело по факту ДТП в Люберцах
По факту ДТП, которое произошло утром во вторник, 14 апреля, в Люберцах на 22-м км автодороги М-5 «Урал», было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает прокуратура Московской области.
В ведомстве напомнили, что водитель грузового автомобиля совершил наезд на «газель», стоявшую на дороге из-за поломки. Результаты расследования дела взяла под контроль Люберецкая городская прокуратура.
Напомним, что в результате ДТП погибли два человека, еще один получил травмы различной степени тяжести.