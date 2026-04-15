Суд идет, а блогер молчит: почему Apple требует личной явки Джона Проссера и чем грозит ему дело о Liquid Glass

Корпорация Apple продолжает судебное преследование известного инсайдера Джона Проссера, обвиняя его в уклонении от предоставления необходимых документов и сведений в рамках разбирательства о незаконном раскрытии коммерческой тайны. Как сообщает издание MacRumors , иск, поданный еще в июле 2025 года, касается утечки конфиденциальных данных о готовящейся операционной системе iOS 26, включая детали реконструкции приложения «Камера» и видеоматериалы с демонстрацией интерфейса, известного под кодовым названием Liquid Glass.

Согласно позиции истца, Проссер начиная с января 2025 года систематически публиковал в открытом доступе информацию, которая, по мнению Apple, является закрытой и охраняемой законом. При этом юристы компании утверждают, что часть обнародованных материалов не соответствовала финальной версии программного обеспечения, представленной официально в июне, однако сам факт их публикации нанес ущерб интересам корпорации. В иске также фигурирует версия о том, что доступ к секретным сведениям был получен через взлом служебного устройства сотрудника Итана Липника. Предполагаемый сообщник, Майкл Рамаччотти, как полагает следствие, отслеживал местоположение работника Apple и, дождавшись его отсутствия, проник к тестовому iPhone, после чего транслировал содержимое экрана Проссеру посредством видеозвонка.

Несмотря на то что повестка была направлена блогеру еще 3 февраля, Apple настаивает на том, что Проссер проигнорировал значительную часть требований о предоставлении доказательств и не раскрыл весь объем запрошенной информации. В связи с этим компания добивается его личной явки в суд для дачи показаний. Одновременно Проссер, заручившись поддержкой адвоката, намерен оспорить заочное решение, вынесенное против него в октябре 2025 года из-за пропуска сроков ответа на исковое заявление. Его утверждения о якобы активном сотрудничестве с корпорацией с самого начала процесса были категорически опровергнуты представителями Apple.

В отличие от Проссера, второй фигурант дела, Майкл Рамаччотти, демонстрирует готовность к взаимодействию со следствием: он согласился на проведение цифровой экспертизы своих устройств, готов предоставить дополнительные показания и участвует в переговорах о возможном досудебном урегулировании спора. Apple, в свою очередь, требует взыскания с ответчиков денежной компенсации и наложения судебного запрета на дальнейшее распространение любой конфиденциальной информации о продуктах компании. Очередное заседание по данному делу назначено на 10 июня 2026 года.