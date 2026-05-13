С начала года на регпортал поступило свыше 4,6 тыс. заявок на выплату по аренде жилья медработникам в Московской области

С начала текущего года на портал госуслуг региона поступило свыше 4,6 тыс. заявлений от медицинских работников для получения выплаты по аренде жилого помещения. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна в разделе «Поддержка» → «Льготы и выплаты» и оформляется онлайн. Срок рассмотрения заявления не превышает 10 рабочих дней. Процесс подачи заявки максимально упрощен: пользователю нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, затем заполнить онлайн‐форму заявления.

Одно из ключевых улучшений — отказ от ручного ввода расчетного счета. Теперь достаточно указать номер зарплатной карты «МИР». Встроенный интеллектуальный сервис автоматически проверяет корректность данных и сразу уведомляет заявителя, если обнаружена ошибка. Это сокращает количество отказов из‐за неверно указанных реквизитов и ускоряет обработку заявок.

Важное условие участия в программе: у заявителя и членов его семьи не должно быть в собственности жилья на территории Московской области. Эта мера призвана поддержать тех медиков, кто вынужден снимать квартиру или дом из‐за отсутствия собственной недвижимости в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта взрослой поликлиники в Щелково.