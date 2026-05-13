«Копье из ножей и шалаш из палок»: россиянин выживал в якутской тайге без еды четверо суток

Он остался без еды, без воды, с одной рацией и копьем, скрепленным из двух ножей. Россиянин из Амурской области провел в якутской тайге четверо суток, дыша в спину голодным медведям, и чудом выжил. Об этом сообщает «Lenta.ru».

4 мая водитель выехал из села Угольное в Сасыр по зимнику, который официально закрыли еще 20 апреля. Риск завязнуть или провалиться под лед его не остановил. Проехав 70 километров, КамАЗ заглох.

Мужчина решил идти пешком обратно, но через 50 км путь преградила река Зырянка. Переходить ее в ледяной воде — самоубийство. Тогда он соорудил шалаш из палок, а для охоты примотал к палке два ножа — получилось копье. Ночью он чуть не лишился ноги, обжегшись о костер. Двое суток он просидел у реки, молясь, чтобы мимо не прошел медведь, только что вышедший из спячки.

Вечером 7 мая, поймав едва ловящийся сигнал, он дозвонился в «112». На следующее утро за ним выехала группа спасателей, полицейский и врач. В полночь его доставили в больницу. Состояние — удовлетворительное.

