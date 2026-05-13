Северный регион России переживает аномальный ледоход-2026

Жители Салехарда, привыкшие к тому, что Обь вскрывается ближе к 22 мая, в этом году оказались застигнуты врасплох. Уже 12 мая лед на легендарной переправе Салехард — Лабытнанги пришел в движение. Редакция интернет-издания «Ямал-Медиа» выяснила, почему природа ускорила процесс и где теперь следить за путешествием льдин от Ханты-Мансийска до Карского моря.

Южный ветер и теплая вода: механика раннего ледохода

Средняя многолетняя норма вскрытия Оби в районе окружной столицы — 22 мая. Но 2026 год решил внести коррективы. По оценкам гидрологов, ледоход в Салехарде ожидается в интервале с 12 по 15 мая. Главная причина кроется не в жарком солнце над Ямалом, а в событиях, происходящих за сотни километров от округа.

Начальник отдела гидрологии Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Кузнецов пояснил «Ямал-Медиа», что решающий фактор — это ранний ледоход в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Чем раньше ледоход начинается в ХМАО, тем быстрее он начнется в ЯНАО. На Ямале от погоды мало что зависит. Безусловно, погодный фактор присутствует, но что касается Оби, то здесь больше влияет теплая вода, которая идет с юга. Лед под ее воздействием разрушается. Конечно, если будет тепло, лед будет разрушаться быстрее», — отметил Кузнецов.

Лед под воздействием этой теплой воды разрушается изнутри, даже если на улице все еще стоит прохладная сибирская весна.

Исторический рекорд и быстрота процесса

Нынешний ледоход гидрологи характеризуют как «между ранним и близким к норме». До абсолютного рекорда еще далеко. Самый ранний ледоход в Салехарде был зафиксирован 20 лет назад — в 2006 году. Тогда лед тронулся 1 мая.

Сами ямальцы знают: процесс очистки реки от ледяных оков занимает считанные часы. Иногда река освобождается полностью за одну ночь. Однако на то, чтобы лед ушел от южных границ округа до самых северных поселков, природе потребуется около месяца.

«На самом севере будет хорошо, если лед пройдет в июне, а вот Толька на Тазу вскрылась еще три дня назад, и лед уже прошел», — рассказал Михаил Кузнецов.

Карта, камеры и красный треугольник

Для тех, кто хочет встретить ледоход с фотоаппаратом или просто планировать переправы, существует удобный навигационный инструмент. Отследить движение льда можно в геосервисе «Ледовая обстановка», который входит в Единую картографическую систему ЯНАО.

Данные о состоянии рек Обь, Надым, Пур и Таз обновляются ежедневно. На карте «голова» ледохода отмечена красным треугольником. Пометка «ледоход 100%» означает, что лед идет сплошным полем, тогда как 10% показывает, что лишь десятая часть реки занята льдом, а остальное — открытая вода.

Для любителей реализма работает система видеонаблюдения. Наблюдать за ледовой обстановкой в режиме реального времени можно с помощью камер, установленных на переправе Салехард — Лабытнанги. Кроме того, сводки с указанием осадков и опасных явлений публикуются на сайтах Росгидромета и Обь-Иртышского УГМС.

