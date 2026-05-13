Народный артист РФ Александр Малинин растрогал поклонников своим поздравлением: певец обратился к жене Эмме, которой 13 мая исполнилось 64 года, пишет The Voice. Артист заявил, что стал счастливым именно рядом с ней.

Малинин подчеркнул, что Эмма не только его муза, но и человек, который вдохновляет тысячи подписчиков. Он отметил, как красиво и достойно взрослеет его супруга, и назвал ее главной ролью в своей жизни.

«38 лет назад я не мог знать, что делаю самую верную ставку в жизни, когда впервые взял тебя за руку. Я просто утонул в тебе — и с тех пор так и плаваю в этом счастье. Ты — редчайшее соединение ума и красоты», — написал актер.

К теплым словам присоединилась и актриса Лариса Гузеева. Телеведущая пожелала имениннице счастья и оставила добрый комментарий.

Сама Эмма тоже высказалась в своем аккаунте. Она вспомнила свой первый брак и развод, а также мечту, чтобы о ее новом замужестве узнала вся страна. И эта мечта сбылась — ее отношения с Александром всегда были на виду. Эмма поделилась важным наблюдением: на внешность влияет не возраст, а отношение к жизни и к себе. Главное — видеть возможности, а не зацикливаться на проблемах.

