«Огромная польза и минутная забава»: биолог предупредила дачников Подмосковья, чем оборачивается ловля ящериц

С приходом майского тепла в садах и огородах Ленинского округа после зимней спячки пробудились ящерицы. Для многих дачников, и особенно для детей, поймать такого маленького «дракончика» — любимая летняя забава. Однако экологи и биологи бьют тревогу: то, что кажется безобидным развлечением, для самой рептилии может обернуться долгой и мучительной борьбой за выживание, сообщил REGIONS.

Легкая добыча после спячки

Пресмыкающиеся в Московской области пробудились от зимней спячки сравнительно недавно. На данном этапе они еще не обрели привычную для середины лета ловкость и скорость передвижения. По этой причине именно сейчас поймать их не составляет особого труда. Однако, как предостерегают эксперты, подобные «забавы» для самих рептилий подчас заканчиваются трагически.

В интервью корреспонденту REGIONS сотрудница-биолог Марина Васильева разъяснила: эти земноводные приносят владельцам приусадебных участков неоценимую помощь, уничтожая слизней и вредителей, наносящих урон посадкам. Но невинное, на взгляд человека, развлечение, по утверждению эксперта, оборачивается для ящерицы длительным и изнурительным восстановлением, а в большинстве случаев — и гибелью.

«Она как будто сдулась»

История Андрея, жителя одного из садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в районе Горок Ленинских, наглядно иллюстрирует проблему. На прошлых выходных он решил показать сыну настоящую ящерицу.

«Поймал аккуратно, как мне казалось, за заднюю часть туловища, но ящерица все равно оставила хвост у меня в руках. Сначала мы наблюдали за тем, как он смешно извивается, а потом я посмотрел на саму беднягу. Она не убежала сразу, а как-то съежилась, замерла и выглядела совершенно изможденной. Стало очень не по себе — ради пяти минут детского любопытства животное осталось инвалидом», — делится Андрей.

Дорогая цена регенерации

Что именно происходит с организмом ящерицы после так называемого «сброса» хвоста, научно именуемого автотомией, подробно объяснила биолог Марина Васильева.

«Многие думают: „Ничего страшного, новый вырастет“. Но все гораздо сложнее. Для ящерицы хвост — это не просто украшение или способ отвлечь хищника. Это ее „кладовая“, где хранятся основные запасы жира и питательных веществ на случай голода или болезни. Лишаясь хвоста, ящерица буквально лишается своей страховки на будущее», — рассказала эксперт.

По словам эксперта, процесс отращивания нового хвоста требует от организма колоссальных энергетических затрат. И последствия этого, как уточняется, весьма серьезны.

Во-первых, наблюдается задержка в развитии: молодые особи полностью перестают расти на тот период, пока восстанавливают утраченную часть тела.

Во-вторых, наносится мощный удар по иммунитету. Все внутренние ресурсы животного уходят на регенерацию, и в результате ящерица становится легкой мишенью для различных инфекций и болезней.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Анастасия Шагайская ]

В-третьих, страдает социальная жизнь рептилии. Ящерицы без хвоста, как поясняет биолог, теряют авторитет в своей группе. Им становится значительно сложнее найти партнера для размножения.

И наконец, качество нового органа сильно уступает оригиналу. Вместо полноценных позвонков восстановленный хвост состоит из хрящевой ткани. Он получается короче и менее подвижным, чем прежний. Более того, повторно сбросить его в том же месте, как подчеркивает Васильева, у ящерицы уже не получится.

Ранее сообщалось, что зоолог Гомыранов призвал к спокойствию при укусе змеи в Подмосковье.