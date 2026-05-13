В Красногорске почти наполовину завершили капремонт второй гимназии

На улице Кирова подмосковного Красногорска продолжается капитальный ремонт гимназии № 2, строительная готовность объекта достигла 47%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета, в них задействованы 68 специалистов. Они ведут кровельные работы, отделка, утепление фасада, монтаж инженерных сетей.

Здание построили в 1968 году, его площадь составляет более 4,2 тыс. кв. м. В нем проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации и не только. Ремонт завершат к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.