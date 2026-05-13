Сексологов вычеркнут: раскрыто, кого Минздрав заменит в российских больницах
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
С 1 сентября 2026 года российская медицина может лишиться сексологов, зоологов и подростковых психиатров, но обрести врачей по здоровому долголетию и официальных нутрициологов. Минздрав подготовил революционный проект приказа, который перепишет номенклатуру медицинских специальностей. Редакция интернет-издания «Ямал-Медиа» разбиралась, как нововведения повлияют на кошельки пациентов и трудовые книжки врачей.
Новые лица: от эмбрионов до реабилитации
Министерство здравоохранения РФ не намерено останавливаться на привычных терапевтах и хирургах. В проект обновленного перечня вошли более десяти свежих направлений. Среди них — медицинская биология, медицинская логопедия, нейропсихология и даже медицинская эмбриология. Особняком стоят такие позиции, как «врач по медицине здорового долголетия» и «нутрициолог».
Руководитель Центра промышленной медицины Елена Пронина пояснила «Ямал-Медиа», что физики и биологи и раньше трудились в больницах, но теперь их функционал закрепят официально. Медицинские физики, например, будут отвечать за калибровку смертельно опасного оборудования и точность лучевой терапии. Это требует высшего профильного образования — либо по «Медицинской физике», либо по «Физике атомного ядра».
Битва за тарелки: чем нутрициолог отличается от диетолога
Самое громкое нововведение касается специалистов по питанию. Сейчас в России для нутрициологов не утвержден профстандарт. Получить корочку консультанта по рационам может любой человек с любым высшим или средним образованием, пройдя краткие курсы.
Как пояснила Елена Пронина, в общепринятом понимании нутрициолог — это специалист по правильному питанию, но он не занимается лечением и не ставит диагнозов.
Если Минздрав включит эту профессию в официальную номенклатуру, количество «экспертов», составляющих рационы без понимания работы организма, должно резко сократиться. При этом классический врач-диетолог с высшим образованием и аккредитацией никуда не денется. Медики по-прежнему смогут использовать наработки нутрициологов при лечении, но окончательное слово останется за ними.
Потерявшиеся должности: куда пропадут сексологи и зоологи
Одновременно со списком пополнений Минздрав подготовил список исключений. Из перечня убирают должности, которые сочли устаревшими или дублирующими. В опалу попали:
- Врач-диабетолог.
- Офтальмолог-протезист.
- Педиатр городской (районный).
- Психиатр подростковый.
- Врач-сексолог.
- Сурдолог-протезист.
- Терапевт подростковый.
- Зоолог, энтомолог и фельдшер-нарколог.
Как объяснила Елена Пронина, лечением сахарного диабета теперь займется обычный эндокринолог. При необходимости он привлечет кардиолога, невролога или сосудистого хирурга. Должности подросткового терапевта и психиатра себя изжили: детей до 18 лет ведет педиатр, а после совершеннолетия пациент переходит к «взрослому» терапевту. Что касается врачей-сексологов, их функцию распределят между другими профильными специалистами.
Судьба кадров и новые стандарты для пациентов
Для уже работающих врачей паника отменяется. Специалисты, занимающие исключаемые должности, сохранят свои рабочие места и смогут трудиться как прежде. Система будет обновляться плавно, без резких увольнений.
Для пациентов реформа обернется двумя главными последствиями. Во-первых, легализация нутрициологии и медицины здорового долголетия превратит эти модные направления в официальную медицину со строгими стандартами. Это поможет отличить квалифицированного врача от шарлатана с курсами. Во-вторых, исчезновение узких специалистов упростит маршрут пациента: не придется искать редкого «зоолога» или «протезиста», помощь окажет врач более широкого профиля.
В Совете Федерации уже призвали следить за тем, чтобы при отмене специальностей не возникло дефицита медиков. Тем временем с 1 сентября вступает в силу еще одно важное изменение: в программу трансплантации по ОМС добавят пересадку костей, нервов и спинного мозга. Россия входит в число немногих стран, где такие сложные операции проводят пациентам бесплатно.
