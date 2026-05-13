Сексологов вычеркнут: раскрыто, кого Минздрав заменит в российских больницах

С 1 сентября 2026 года российская медицина может лишиться сексологов, зоологов и подростковых психиатров, но обрести врачей по здоровому долголетию и официальных нутрициологов. Минздрав подготовил революционный проект приказа, который перепишет номенклатуру медицинских специальностей. Редакция интернет-издания «Ямал-Медиа» разбиралась, как нововведения повлияют на кошельки пациентов и трудовые книжки врачей.

Новые лица: от эмбрионов до реабилитации

Министерство здравоохранения РФ не намерено останавливаться на привычных терапевтах и хирургах. В проект обновленного перечня вошли более десяти свежих направлений. Среди них — медицинская биология, медицинская логопедия, нейропсихология и даже медицинская эмбриология. Особняком стоят такие позиции, как «врач по медицине здорового долголетия» и «нутрициолог».

Руководитель Центра промышленной медицины Елена Пронина пояснила «Ямал-Медиа», что физики и биологи и раньше трудились в больницах, но теперь их функционал закрепят официально. Медицинские физики, например, будут отвечать за калибровку смертельно опасного оборудования и точность лучевой терапии. Это требует высшего профильного образования — либо по «Медицинской физике», либо по «Физике атомного ядра».

Битва за тарелки: чем нутрициолог отличается от диетолога

Самое громкое нововведение касается специалистов по питанию. Сейчас в России для нутрициологов не утвержден профстандарт. Получить корочку консультанта по рационам может любой человек с любым высшим или средним образованием, пройдя краткие курсы.

Как пояснила Елена Пронина, в общепринятом понимании нутрициолог — это специалист по правильному питанию, но он не занимается лечением и не ставит диагнозов.

Если Минздрав включит эту профессию в официальную номенклатуру, количество «экспертов», составляющих рационы без понимания работы организма, должно резко сократиться. При этом классический врач-диетолог с высшим образованием и аккредитацией никуда не денется. Медики по-прежнему смогут использовать наработки нутрициологов при лечении, но окончательное слово останется за ними.

Потерявшиеся должности: куда пропадут сексологи и зоологи

Одновременно со списком пополнений Минздрав подготовил список исключений. Из перечня убирают должности, которые сочли устаревшими или дублирующими. В опалу попали:

Врач-диабетолог.

Офтальмолог-протезист.

Педиатр городской (районный).

Психиатр подростковый.

Врач-сексолог.

Сурдолог-протезист.

Терапевт подростковый.

Зоолог, энтомолог и фельдшер-нарколог.

Как объяснила Елена Пронина, лечением сахарного диабета теперь займется обычный эндокринолог. При необходимости он привлечет кардиолога, невролога или сосудистого хирурга. Должности подросткового терапевта и психиатра себя изжили: детей до 18 лет ведет педиатр, а после совершеннолетия пациент переходит к «взрослому» терапевту. Что касается врачей-сексологов, их функцию распределят между другими профильными специалистами.

Судьба кадров и новые стандарты для пациентов

Для уже работающих врачей паника отменяется. Специалисты, занимающие исключаемые должности, сохранят свои рабочие места и смогут трудиться как прежде. Система будет обновляться плавно, без резких увольнений.

Для пациентов реформа обернется двумя главными последствиями. Во-первых, легализация нутрициологии и медицины здорового долголетия превратит эти модные направления в официальную медицину со строгими стандартами. Это поможет отличить квалифицированного врача от шарлатана с курсами. Во-вторых, исчезновение узких специалистов упростит маршрут пациента: не придется искать редкого «зоолога» или «протезиста», помощь окажет врач более широкого профиля.

В Совете Федерации уже призвали следить за тем, чтобы при отмене специальностей не возникло дефицита медиков. Тем временем с 1 сентября вступает в силу еще одно важное изменение: в программу трансплантации по ОМС добавят пересадку костей, нервов и спинного мозга. Россия входит в число немногих стран, где такие сложные операции проводят пациентам бесплатно.

