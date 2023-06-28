Жители Подмосковья могут отправить заявку на участие в главном гастрономическом фестивале лета

В подмосковной Истре в начале августа пройдет региональный гастрономический фестиваль, заявки на его участие уже принимаются. Об сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, передает областной Минкульттуризм, при участии которого организован фестиваль.

По словам вице-губернатора, данное мероприятие направлено на поддержку фермеров и ремесленников из России. Каклюгина добавила, что в прошлом году фестиваль посетили более 140 тысяч человек, при этом свыше 350 участников представляли 54 региона страны.

Заполнить заявку для участия могут фермеры, предприятия НХП, мастера и ремесленники со всей страны, сделать это можно здесь. После этого участникам нужно пройти конкурсный отбор.

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