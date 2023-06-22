Жители Подмосковья смогут стать свидетелями приготовления самого большого ролла в России

В эту субботу в Центральном парке Щелкова приготовят «ролл-гигант» во главе с шеф-поваром, основателем компании «СОКО» Никитой Андреевым. Об этом рассказали в областном Минкульттуризме.

В ведомстве уточнили, что шеф-повар планирует приготовить ролл весом 300 килограммов. Он будет претендовать на звание «Самый большой ролл России». После регистрации рекорда ролл раздадут всем желающим.

Ранее сообщалось, что на ферме в Подмосковье пройдут пенные вечеринки для детей и взрослых. Гостей также проведут экскурсии по ферме, организуют посещение резиденции исполнения желаний, конкурсы и игры, мастер-классы по страусиной скорлупе и многое другое.

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