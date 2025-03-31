Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в конкурсе «Стартуем к звездам!»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в 8-м открытом всероссийском конкурсе детского творчества «Стартуем к звёздам!». Его проводит Федеральное бюджетное учреждение культуры и искусства «Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил» Минобороны РФ.

В этом году конкурс приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В конкурсе могут принять участие жители в возрасте от 7 до 18 лет в трех возрастных категориях и в четырех номинациях: «Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Инструментальное исполнительство», «Художественное слово».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса, а также гала-концерт пройдут 12 апреля в Культурном центре «Салют» в Москве.