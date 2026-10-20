На Украине увидели попытку захвата власти через Генпрокуратуру
Нардеп Бужанский заявил о попытке захвата власти на Украине
Группа активистов пытается установить контроль над Офисом генерального прокурора Украины, маскируя это требованиями Евросоюза. Об этом сообщает «Страна.ua».
По его словам, ЕС требует от Украины реформ для продвижения к членству в объединении. Но закон о конкурсном отборе генпрокурора в этот перечень не входит. Бужанский уверен: то, что происходит вокруг Офиса генпрокурора — попытка небольшой, но наглой группы активистов и их депутатов установить контроль над ведомством. А через него — и над Верховной Радой в целом.
Ранее стало известно, что Мерц признал, что Украина стала огромной нагрузкой для ЕС.