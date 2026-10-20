На Украине увидели попытку захвата власти через Генпрокуратуру

Нардеп Бужанский заявил о попытке захвата власти на Украине

Политика

Группа активистов пытается установить контроль над Офисом генерального прокурора Украины, маскируя это требованиями Евросоюза. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, ЕС требует от Украины реформ для продвижения к членству в объединении. Но закон о конкурсном отборе генпрокурора в этот перечень не входит. Бужанский уверен: то, что происходит вокруг Офиса генпрокурора — попытка небольшой, но наглой группы активистов и их депутатов установить контроль над ведомством. А через него — и над Верховной Радой в целом.

Ранее стало известно, что Мерц признал, что Украина стала огромной нагрузкой для ЕС.

Актуально

Читайте также

Starlink под вопросом: политолог раскрыл, сможет ли Европа заменить США

Starlink под вопросом: политолог раскрыл, сможет ли Европа заменить США

Гутерриш осудил удары ВСУ по России и гибель мирных жителей

Сикорский заявил, что Польше нечем делиться с Украиной

Мерц признал, что Украина стала огромной нагрузкой для ЕС

В Киеве уничтожен крупнейший дата-центр и склады с деталями для «Фламинго»

В Киеве уничтожен крупнейший дата-центр и склады с деталями для «Фламинго»

Полиция и УФСБ вскрыли пробел в миграционном контроле в Приморье

Полиция и УФСБ вскрыли пробел в миграционном контроле в Приморье

Белый дом меняет курс: политолог раскрыл, почему Трамп договаривается с Москвой о дизеле

Белый дом меняет курс: политолог раскрыл, почему Трамп договаривается с Москвой о дизеле

Зачем Украине понадобился нейтралитет именно сейчас: политолог раскрыл истинные мотивы законопроекта Скороход

Зачем Украине понадобился нейтралитет именно сейчас: политолог раскрыл истинные мотивы законопроекта Скороход

Апатия 33 млн бразильцев: политолог рассказал, почему Лула не смог победить в первом туре

Апатия 33 млн бразильцев: политолог рассказал, почему Лула не смог победить в первом туре

Республиканцы уступают демократам до 11%: прогноз социолога перед выборами

Республиканцы уступают демократам до 11%: прогноз социолога перед выборами

Иран обвинил Украину в беспорядках на севере страны

«Черная метка» для Киева: генерал рассказал, чем грозит разрыв с Вашингтоном

«Черная метка» для Киева: генерал рассказал, чем грозит разрыв с Вашингтоном

Добавьте mosregtoday.ru в избранное