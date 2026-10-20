На Украине увидели попытку захвата власти через Генпрокуратуру

По его словам, ЕС требует от Украины реформ для продвижения к членству в объединении. Но закон о конкурсном отборе генпрокурора в этот перечень не входит. Бужанский уверен: то, что происходит вокруг Офиса генпрокурора — попытка небольшой, но наглой группы активистов и их депутатов установить контроль над ведомством. А через него — и над Верховной Радой в целом.

Ранее стало известно, что Мерц признал, что Украина стала огромной нагрузкой для ЕС.