Сенатор Шейкин назвал способ защитить пенсионеров от мошенников

Шейкин посоветовал подключить сервис «второй руки» для защиты пенсионеров

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]

Чтобы защитить пожилых родственников от мошенников, нужно подключить банковский сервис «второй руки». Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, сервис позволяет назначить помощника, который будет подтверждать или отклонять переводы и снятие наличных. При этом помощник не может самостоятельно распоряжаться деньгами владельца счета. Шейкин советует внимательно изучить соглашение с банком, чтобы понять, какие счета и операции будут защищены. Затем стоит установить отдельные лимиты на переводы, покупки и снятие наличных. Важный нюанс: услуга не распространяется на переводы между собственными счетами в разных банках.

Если отдельные дистанционные услуги не нужны, можно обсудить с банком их отключение. Также стоит включить уведомления об операциях и с согласия родственника настроить их получение близким человеком. Помимо технических мер, в семье нужно говорить о цифровой безопасности. Если звонящий требует срочно перевести деньги, снять наличные или сообщить код, пенсионер должен прекратить разговор и связаться с близким. И родственник должен знать: он может обратиться за помощью без страха осуждения, даже если уже выполнил часть требований мошенников.

Ранее стало известно, что мошенники пишут москвичам от имени врачей и выманивают данные.

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