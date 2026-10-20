Сенатор Шейкин назвал способ защитить пенсионеров от мошенников

Чтобы защитить пожилых родственников от мошенников, нужно подключить банковский сервис «второй руки». Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, сервис позволяет назначить помощника, который будет подтверждать или отклонять переводы и снятие наличных. При этом помощник не может самостоятельно распоряжаться деньгами владельца счета. Шейкин советует внимательно изучить соглашение с банком, чтобы понять, какие счета и операции будут защищены. Затем стоит установить отдельные лимиты на переводы, покупки и снятие наличных. Важный нюанс: услуга не распространяется на переводы между собственными счетами в разных банках.

Если отдельные дистанционные услуги не нужны, можно обсудить с банком их отключение. Также стоит включить уведомления об операциях и с согласия родственника настроить их получение близким человеком. Помимо технических мер, в семье нужно говорить о цифровой безопасности. Если звонящий требует срочно перевести деньги, снять наличные или сообщить код, пенсионер должен прекратить разговор и связаться с близким. И родственник должен знать: он может обратиться за помощью без страха осуждения, даже если уже выполнил часть требований мошенников.

Ранее стало известно, что мошенники пишут москвичам от имени врачей и выманивают данные.