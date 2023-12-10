Зимний сезон в парках Домодедова стартовал с грандиозного гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»

Более двух тысяч человек посетили парке «Елочки» в Домодедово для того, чтобы посмотреть выступления знаменитых фигуристов в рамках гала-шоу «Чемпионы»

«Ледовое шоу в рамках проекта „Зима в Подмосковье“ проходит в регионе уже третий год. Среди зрителей видел много детей. Они увидели, что можно делать на льду и как это красиво! Возможно, кто-то из них после нашего выступления решит серьезно встать на коньки и побеждать в соревнованиях. До Нового года мы покажем это шоу еще во многих городах Подмосковья», ─ рассказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

В шоу приняли участие именитые спортсмены Оксана Домнина, Максим Шабалин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Двукратные чемпионы мира, бронзовые призеры чемпионата Европы Албена Денкова и Максим Ставиский показали номер в стиле ретро. Громкими овациями встретили в Домодедове двукратного серебряного призера Олимпийских игр, двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву. Она показала номер под знаменитую композицию из балета Петра Чайковского «Щелкунчик».

Заслуженный артист цирка на льду Алексей Усков выступил с «огоньком». Его оригинальный номер с огнем на льду согрел в морозный вечер жителей Домодедова. Увидели зрители талант фигуриста Артема Федорченко и акробатические этюды Анатолия Сластина и Григория Забелло.

«Стало уже доброй традицией отмечать открытие зимнего сезона в парках с выступления знаменитых фигуристов. Эту идею поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спасибо огромное спортсменам, которые несмотря на мороз смогли показать свое мастерство и порадовать жителей Домодедова», ─ сказал глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин.

Отмечается, что уже в начале января в Домодедове состоится ледовое шоу Татьяны Навки.