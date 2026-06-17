Сергей Гармаш рассказал, как борется с гаджетами девятилетнего внука
WomanHit: актер Сергей Гармаш считает, что его внука разбаловали родители
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Народный артист России Сергей Гармаш поделился мыслями о воспитании своего девятилетнего внука. В интервью WomanHit актер признался, что родители, по его мнению, балуют мальчика.
67-летний Гармаш признался, что старается привить мальчику полезные привычки, и одной из них стало громкое чтение стихов, которое, по мнению дедушки, развивает дикцию и уверенность в себе.
«Я все время на него кричу, чтобы он читал громко. А вот тут он неожиданно „блогером“ стал, у него есть iPhone», — отметил артист.
Особое внимание актер уделяет использованию гаджетов. Гармаш настаивал на том, чтобы внук ходил в школу с кнопочным телефоном. В семье прислушались к его мнению, и смартфоном ребенок пользуется только на выходных и каникулах.
Гармаш женат на однокурснице по Школе-студии МХАТ Инне Тимофеевой. В 1983 году они поженились в Херсоне, будучи студентами четвертого курса института. В браке родились дочь Дарья (мама внука) и сын Иван.
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