Сергей Гармаш рассказал, как борется с гаджетами девятилетнего внука

Народный артист России Сергей Гармаш поделился мыслями о воспитании своего девятилетнего внука. В интервью WomanHit актер признался , что родители, по его мнению, балуют мальчика.

67-летний Гармаш признался, что старается привить мальчику полезные привычки, и одной из них стало громкое чтение стихов, которое, по мнению дедушки, развивает дикцию и уверенность в себе.

«Я все время на него кричу, чтобы он читал громко. А вот тут он неожиданно „блогером“ стал, у него есть iPhone», — отметил артист.

Особое внимание актер уделяет использованию гаджетов. Гармаш настаивал на том, чтобы внук ходил в школу с кнопочным телефоном. В семье прислушались к его мнению, и смартфоном ребенок пользуется только на выходных и каникулах.

Гармаш женат на однокурснице по Школе-студии МХАТ Инне Тимофеевой. В 1983 году они поженились в Херсоне, будучи студентами четвертого курса института. В браке родились дочь Дарья (мама внука) и сын Иван.

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