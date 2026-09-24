«У нас непростой этап»: Саша Савельева впервые признала проблемы в браке с Сафоновым

Ранее супруги перестали появляться вместе, а из соцсетей исчезли их совместные фотографии. Волна слухов о разладе в паре усилилась после 1 сентября — в этот день семилетний сын артистов впервые пошел в школу, и на линейке рядом с мальчиком была только мама. Когда подписчики спросили Сашу о муже, она ответила лаконично: «Всему свое время».

Позже Савельева делилась размышлениями о кризисах в отношениях, рассказав историю подруги, — многие фанаты увидели в этом завуалированное признание собственных трудностей.

Накануне певица заявила, что не хочет создавать видимость, что в семье все в порядке, но и не собирается делать свою личную жизнь предметом публичного обсуждения.

«Мне не хочется делать вид, что ничего не происходит, но и превращать нашу личную жизнь в публичный сериал я не хочу. Поэтому пока могу сказать так: да, у нас непростой этап, и мы стараемся проходить его максимально бережно. Для себя и потому, что у нас есть сын и огромная личная история, которой мы очень дорожим», — сказала артистка.

Она не назвала конкретных причин разлада и отметила, что проблемы накапливались постепенно, из-за чего супруги начали эмоционально отдаляться друг от друга. По ее словам, они с Кириллом стараются действовать бережно, прежде всего ради эмоционального состояния общего сына.

Савельева и Сафонов вместе уже много лет: они поженились в 2010 году, а в 2019-м у них родился сын. В последние годы семья жила между Израилем, где находится актер, и Россией, где работает певица. Сейчас Саша с сыном обосновались в Москве, а Кирилл по-прежнему много времени проводит за границей.

Ранее стало известно о расставании Стаса Михайлова с женой Инной.