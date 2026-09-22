Звезде «Эйфории» Сидни Суини готовятся сделать предложение

Page Six: продюсер Браун планирует сделать предложение звезде «Эйфории» Суини

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

45-летний продюсер и предприниматель Скутер Браун может сделать предложение 29-летней звезде «Эйфории» Сидни Суини в ближайшие полгода. По информации Page Six, он сильно увлечен актрисой, поэтому старается сопровождать ее во всех поездках.

Инсайдер утверждает, что Браун настроен на свадьбу, но официально о помолвке пара не объявляла. Скутер даже арендует частные самолеты, чтобы сопровождать Сидни.

Браун и Суини познакомились летом 2025 года на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции. В начале сентября влюбленных заметили на свидании — они целовались во время прогулки на гондоле. Позднее Сидни начала проводить время с детьми Брауна от предыдущего брака.

Суини была помолвлена с 43-летним бизнесменом Джонатаном Давино, но в 2025 году они расстались. Браун был женат на Яэль Коэн, с которой развелся в 2022 году.

Ранее сообщалось, что звезде сериала «Трудные подростки» Анастасии Крыловой сделали предложение.

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