Звезда фильма «Географ глобус пропил» внезапно умер в 32 года

Отмечается, что артиста не стало еще в минувший понедельник. Причиной смерти Пепеляева названа внезапная болезнь. Артисту было всего 32 года.

«Коллектив театра "Колесо" выражает глубокое соболезнование родным и близким Сергея, всем, кто знал и любил его», - говорится в некрологе.

В 2013 году Сергей Пепеляев, родившийся в Перми, сыграл старшеклассника в фильме «Географ глобус пропил». До 2020 год артист служил в Пермском театре «У Моста», после чего перешел на работу в Тольяттинский драматический театр.