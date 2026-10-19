Звезда новой «Молодежки» Поплавская рассказала о последнем сообщении Золотовицкого

29-летняя Ангелина Поплавская, выпускница Школы-студии МХАТ, где она училась на курсе Игоря Золотовицкого, поделилась историей о последнем сообщении от своего наставника, передает Womanhit.

По словам звезды новой «Молодежки», когда она узнала о болезни Золотовицкого, то сразу отправила ему СМС. В нем она выразила слова поддержки и благодарности. Ответ не заставил себя ждать: наставник прислал голосовое сообщение.

«И у меня такое приятное голосовое сообщение от него осталось, как он гордится мной», — поделилась Ангелина.

Актриса также рассказала, как переживала смерть Золотовицкого. Она призналась, что долго не решалась зайти в Школу-студию МХАТ.

Сейчас Поплавская не служит в театре, и это место связано для нее с тяжелыми воспоминаниями. Однако ученики наставника все же собрались вместе, чтобы поговорить о нем. По словам Ангелина, во время встречи возникло ощущение, что Золотовицкий по-прежнему находится рядом с ними.

Напомним, Золотовицкий ушел из жизни 14 января 2026 года. Ему было 64 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Ранее сообщалось, что Игоря Золотовицкого наградили ТЭФИ спустя полгода после смерти.