«Зал аплодировал стоя»: Игоря Золотовицкого наградили ТЭФИ спустя полгода после смерти от рака

Российский актер театра и кино, бывший ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий удостоен премии ТЭФИ-2026 посмертно. Награду ему присудили за роль в сериале «Улица Шекспира», сообщило РИА Новости. Торжественная церемония вручения наград прошла в Москве на площадке Технопарка телеканала НТВ.

Имя победителя в номинации «Лучший актер сериала» объявил народный артист России Сергей Гармаш. Когда прозвучало имя Золотовицкого, зал поднялся со своих мест. Присутствующие почтили память артиста минутой молчания. Награду за него получили Елизавета Юрьева, Эдуард Машкович и Даниил Чащин.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году он окончил Школу-студию МХАТ и сразу был принят в труппу театра. С 1989 года актер занимался преподавательской деятельностью, а с 2013 года стал ректором Школы-студии МХАТ. В 2002 году ему присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2020-м — заслуженного деятеля искусств РФ.

Актер скончался 14 января 2026 года в 64 года. Причиной смерти стал рак желудка, который был диагностирован у него в 2025 году. Незадолго до нового года Золотовицкий трижды госпитализировался из-за обострения заболевания. Его уход стал тяжелой потерей для театрального сообщества.

После смерти Золотовицкого исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ был назначен Константин Хабенский. Память о заслуженном артисте навсегда останется в его работах и в сердцах коллег.

Ранее сын Игоря Золотовицкого признался, что боялся блата при поступлении в Школу-студию МХАТ.