В Калининграде отменили концерт МакSим

43-летняя исполнительница хита «Знаешь ли ты» МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) сообщила об очередной отмене концерта в Калининграде, пишет Super.

Изначально выступление планировалось на 2 августа, затем его перенесли на 28 сентября, но и в эту дату концерт не состоялся. По словам самой артистки, организаторы не выполнили необходимые условия для проведения мероприятия. Площадку попросту не подготовили в соответствии с требованиями команды МакSим.

«При таких обстоятельствах проведение концерта невозможно. Мне очень жаль, что после переноса наша встреча вновь не состоится. Я знаю, как многие из вас ее ждали», — отметила певица.

Она объяснила, что организаторы не выполнили технический и бытовой райдеры. Для нее и ее команды не купили билеты и не забронировали жилье.

МакSим подчеркнула, что с ее стороны и со стороны команды препятствий для выступления не было. Артистка по-прежнему намерена приехать в Калининград и ищет организаторов, которые смогут обеспечить необходимые условия для концерта.

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