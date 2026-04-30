Звезда стала жертвой аферы: Анита Цой рассказала о взломе мессенджера мошенниками

Певица Анита Цой попала в классическую ловушку телефонных аферистов, о чем сама же и рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей. У нее взломали популярный в России мессенджер — сначала она просто не смогла войти в приложение, а потом от ее имени, но уже с чужих номеров, посыпались сообщения разным людям. В круг рассылки попали как друзья и знакомые певицы, так и совершенно незнакомые ей абоненты.

Такая схема работает по одному и тому же принципу: злоумышленники получают доступ к аккаунту, после чего начинают просить у контактов деньги, личные данные или коды подтверждения. В случае с публичным человеком ущерб вдвойне серьезнее — страдает не только репутация звезды, но и ее подписчики, которые по привычке могут довериться сообщению от знакомого имени. Поэтому Цой сразу же выступила с предупреждением: не реагировать на провокации, ни в коем случае не отвечать аферистам и не переходить по сомнительным ссылкам. К счастью, артистке удалось восстановить доступ к своим соцсетям и приложениям.

Последствия для обычных пользователей здесь прозрачны как стекло. Даже если у вашего друга или кумира взломали аккаунт, вы рискуете потерять деньги или собственные учетные записи, просто ответив на такое сообщение. Мошенники сегодня не просят перевести миллион напрямую — они действуют тоньше: запрашивают код из СМС, под видом голосования, помощи с аккаунтом или «ошибочно отправленного» файла. А получив доступ к вашему телефону, они уже пойдут дальше по вашей контактной книге.

В целом Анита Цой отделалась испугом и парой публичных предупреждений. Ее поклонники, скорее всего, ничего не потеряли благодаря быстрой реакции певицы. Но сам случай — еще одно напоминание: цифровой след и телефонный номер давно стали такой же ценной добычей, как кошелек в метро. Главная защита — не доверять даже знакомым лицам, если они вдруг в личке начинают просить о странных услугах. И чем быстрее вы перепроверите информацию по другому каналу связи, тем меньше шансов пополнить статистику очередного взлома.

Ранее певица Анита Цой заявила о взломе аккаунта в мессенджере MAX.