«Мошенники рассылали сообщения от моего имени»: Анита Цой рассказала о взломе аккаунта в MAX
Российская певица Анита Цой на днях столкнулась с киберпреступниками, пишет The Voice. Как сообщила сама артистка, ее аккаунт в мессенджере MAX был взломан. Целых две недели она не могла восстановить доступ к своему профилю, а мошенники тем временем не дремали: они начали рассылать от имени певицы сообщения с других номеров, пытаясь выманить деньги или личные данные у ее друзей и подписчиков.
Анита, узнав о происходящем, немедленно обратилась к своей аудитории с призывом быть бдительными.
«Не доверяйте сообщениям, которые приходят от моего имени с незнакомых номеров, не переходите по ссылкам и ни в коем случае не переводите деньги», — предупредила звезда.
Она также подчеркнула, что прекрасно знает номера своих близких, и они знают ее настоящий, поэтому любые подозрительные запросы должны настораживать. Певица призвала всех игнорировать мошенников.
