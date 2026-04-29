«Мошенники рассылали сообщения от моего имени»: Анита Цой рассказала о взломе аккаунта в MAX

Российская певица Анита Цой на днях столкнулась с киберпреступниками, пишет The Voice. Как сообщила сама артистка, ее аккаунт в мессенджере MAX был взломан. Целых две недели она не могла восстановить доступ к своему профилю, а мошенники тем временем не дремали: они начали рассылать от имени певицы сообщения с других номеров, пытаясь выманить деньги или личные данные у ее друзей и подписчиков.