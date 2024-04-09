Аисты Мартин и Марта вернулись в свое гнездо в Волоколамске

Аисты Мартин и Марта вернулись из теплых краев в село Спасс под Волоколамском — там на обыкновенном столбе у пернатых с прошлого года обустроено гнездо.

Людмила Кондратюк, жительница дома, возле которого поселились птицы, рассказала, что первым вернулся Мартин. Через несколько дней к нему присоединилась Марта.

«Сначала они подлатали и почистили гнездо, а сейчас у них начался период брачных игр, так что в ближайшее время ожидаем пополнения в их семействе», — рассказала жительница.

В июне прошлого года у пернатой пары появились птенцы. Семья Людмилы наблюдала, как Мартин учил потомство летать. В начале сентября семейство аистов улетело в теплые края.

В Волоколамске аистов также заметили в Суворово, Осташево, Ивановском, Новлянском, Таболово и других населенных пунктах. Жители любят этих птиц, нередко дают им имена и всегда ждут их возвращения.