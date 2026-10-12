Почти 400 тыс. жалоб на здоровье собрал чат-бот Денис в МАКС в Подмосковье

С начала 2026 года чат-бот Денис в мессенджере МАКС собрал почти 385 тыс. жалоб на здоровье от жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Собранные чат-ботом Денис жалобы отображаются в электронной медицинской карте пациента, поэтому врач видит их до начала приема», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, это поможет медицинским специалистам уделить больше времени и внимания непосредственно пациенту. Записаться к врачу через чат-бот можно по ссылке. Искусственный интеллект проведет опрос и выяснит жалобы, в случае необходимости — задаст уточняющие вопросы. Всю информацию умный помощник передаст в ЕМИАС, после чего предложит записаться к нужному специалисту.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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