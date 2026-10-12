Две школьницы из Наро-Фоминска представят Подмосковье на конкурсе «Ученик года»

Наро-Фоминск отправит сразу двух учениц на федеральный этап престижного конкурса «Ученик года — 2026». Об этом стало известно после подведения итогов регионального отбора.

В номинации «Интеллект года» первенство одержала Виктория Каперзова, представляющая школу № 4 имени В. В. Завадского. Ее землячка Мирослава Трофимова из школы № 5 признана сильнейшей в номинации «Председатель совета обучающихся».

Сам региональный этап состоялся в ЦДК «Звезда», собрав рекордное количество участников за шесть лет существования конкурса — 28 человек.

Свои таланты продемонстрировали школьники из Можайского, Красногорского, Одинцовского, Щелковского, Ленинского и Сергиево-Посадского округов, а также из Коломны и Серпухова.

Конкурсанты подготовили видеовизитки, представили портфолио своих достижений и защитили авторские проекты. Каждое выступление несло в себе идею, способную изменить окружающий мир к лучшему: поддержку пожилых людей, знакомство с культурным многообразием народов России, сохранение исторической памяти.

Виктория, в частности, выступила с предложением создать цифровой сервис на базе искусственного интеллекта. По ее задумке, такая платформа поможет школьникам определиться с будущей профессией и выстроить индивидуальный образовательный маршрут.

Жюри по результатам всех испытаний назвало шесть победителей в номинациях «Доброволец года», «Творческая личность года», «Интеллект года», «Патриот года», «Председатель совета обучающихся» и «Общественник года». Теперь лучших ждет всероссийский отбор.