Апелляционный суд оставил в силе решение о возмещении много миллионного ущерба от свалки в Жуковском

Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о возмещении 54-миллионного ущерба, нанесенного в результате незаконного размещения отходов в городском округе Жуковский. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Напоминаем, что ответчиком по данному делу выступало ООО «Экосистема», арендатор земельного участка, принадлежащего местному индивидуальному предпринимателю. Инспекторы эконадзора провели контрольные мероприятия в Жуковском, в ходе которых было установлено, что на площади около пяти тысяч квадратных метров были размещены отходы.

Отмечается, что арендатор участка пояснял, что отходы накапливались временно и в дальнейшем планировался их вывоз. Однако почвам был нанесен ущерб в сумме более 54 миллионов рублей, в связи с этим ведомство и направило в суд исковое заявление о возмещении.

Арбитражный суд Московской области вынес решение в пользу министерства. Не согласившись с этим, компания подала апелляционную жалобу в суд высшей инстанции, аргументируя тем, что отходы были вывезены с участка. Однако суд, рассмотрев все обстоятельства дела, оставил предыдущее решение в силе.