Масштабная реконструкция дорог в Коломне началась с улицы Непобедимого

В рамках подготовки к 850-летнему юбилею Коломны, который город отпразднует в 2027 году, строители приступили к первому этапу масштабной модернизации дорожно-транспортной сети. Стартовой точкой большого обновления стала улица Непобедимого — на участке между улицами Октябрьской революции и Красногвардейской уже ограничили проезд для автотранспорта.

Здесь дорожным службам предстоит выполнить комплексную перезагрузку: снять старое полотно, укрепить основание и уложить свежий асфальт, а также обустроить комфортные пешеходные зоны. Отдельное внимание уделят эстетике и безопасности — все воздушные инженерные сети уберут под землю по проекту «Чистое небо», избавив улицу от хаотичной паутины проводов. Обновление затронет и трамвайную инфраструктуру: на участке смонтируют современный посадочный павильон и обустроят удобную площадку для пассажиров.

Как пояснил начальник отдела безопасности дорожного движения и транспорта администрации округа Владислав Сарычев, ремонтные работы не помешают графику движения общественного транспорта. Для удобства родителей, привозящих детей в школу «Надежда», со стороны улицы Непобедимого организована временная зона короткой остановки и высадки. Кроме того, в перспективе на перекрестке с улицей Октябрьской революции планируют демонтировать светофорный объект.

Стоит отметить, что улица Непобедимого — лишь первенец в масштабной программе обновления. Всего в рамках юбилейной подготовки в центральной и исторической частях Коломны кардинально отремонтируют 15 автомобильных дорог.