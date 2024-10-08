Atlantic: у США не хватает средств для борьбы с природными катастрофами

США столкнулись с серьезными финансовыми трудностями, связанными с преодолением последствий природных катастроф, написала в своей статье эксперт Зои Шлангер в журнале The Atlantic.

По ее словам, Вашингтон с трудом находит деньги на решение возникших в стране трудностей после катаклизмов. Эксперт считает, что в скором времени расходы станут неподъемными или превратятся в норму.

Шлангер считает, что из-за масштабных природных катастроф в США могут возникнуть новые проблемы природного характера. На борьбу с ними и с их последствиями потребуются миллиарды долларов.

В США происходит множество природных катастроф. Мощные тропические циклоны часто обрушиваются на юго-восточные штаты, такие как Флорида и Луизиана, вызывая сильные ветры, наводнения и разрушения.

Таже в Штатах часто образуются торнадо. Наиболее распространены в «Торнадо-аллее», включая Техас, Оклахому и Канзас. Торнадо могут уничтожать здания и представляют серьезную угрозу для жизни.

Лесные пожары часто происходят на западе страны, особенно в Калифорнии и Орегоне, из-за сухого климата и высоких температур.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что за последние 30 лет реки мира высыхают самыми быстрыми темпами.