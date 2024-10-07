ВМО: реки мира высыхают самыми быстрыми темпами за последние 30 лет

Самым засушливым для рек мир годом стал 2023 год, говорится в исследовании Всемирной метеорологической организацией (ВМО).

По информации организации, сталкиваются с недостаточным доступом к воде как минимум один месяц в году сталкиваются 3,6 млрд человек. Ожидается, что к 2050 году это число превысит 5 млрд.

В исследовании ВМО отмечается, что 2023 год был самым жарким за всю историю наблюдений. Этому способствовали повышенные температуры и сухие условия. С самой сильной засухой столкнулись жители Северной, Центральной и Южной Америки.

Отмечается, что реки Амазонка и Миссисипи имели рекордно низкий уровень воды в прошлом году. Крупные речные бассейны Ганга, Брахмапутры и Меконга испытали аналогичные условия

По данным ВМО, экстремальные гидрологические явления были обусловлены естественными климатическими условиями и антропогенным изменением климата.

2023 год стал вторым годом подряд, когда все регионы мира с ледниками сообщили о потере льда. Ледники потеряли более 600 Гт воды, что является худшим показателем за 50 лет наблюдений.

Эксперты отмечают, что засуха по всему миру может иметь серьезные и многообразные последствия. Во-первых, она приводит к недостатку воды, что уменьшает доступные ресурсы для питья, сельского хозяйства и промышленности. Во-вторых, засуха вызывает проблемы в сельском хозяйстве — урожайность снижается, что может привести к нехватке продовольствия, росту цен на продукты и увеличению уровня голода.

Экономические последствия также значительны. Увеличиваются затраты на водоснабжение и сельское хозяйство, фермеры теряют доходы, а цены на продукты растут. Экологические изменения включают увеличение эрозии почвы, ухудшение ее качества и потерю биоразнообразия из-за изменений в экосистемах.

Ранее председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски сообщил, что в случае глобального потепления в странах Южной Европы могут появиться огромные пустынные зоны.