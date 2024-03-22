Более 2,5 млн рек насчитывается на территории России

На территории нашей страны расположены более 2,5 млн рек и 2,7 млн озер. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

Отмечается, что для защиты водных ресурсов в нашей стране реализуются три федеральных проекта - «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал».

Уточняется, что также ведется подготовка нового федерального проекта, охватывающего Иртыш, Дон, Амур, Урал, Неву и прочие крупные реки.

Добавляется, что к концу этого года будет восстановлено 23,5 тыс. га водных объектов и расчищено свыше 593 км береговых линий. За десять лет в рамках всероссийской акции «Вода России» было очищено свыше 10 тыс. водоемов и собрано около 11 млн мешков мусора.