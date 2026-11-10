Квартира Качалиной в Москве перешла дочери от Ефремова, сменившей имя

Квартира покойной российской актрисы Ксении Качалиной, бывшей жены заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, перешла в собственность их старшего ребенка, сообщает radio1 со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Наследником стала дочь актеров Анна-Мария, которая впоследствии сменила имя на Сергей Ефремов*.

Квартира расположена в Брюсовом переулке, ее площадь составляет 60 кв. м, а стоимость оценивается в ₽60 млн. Дом был построен в 1914 году.

Перед оформлением собственности Анна-Мария сменила имя в документах и получила новый паспорт. Впервые дочь актеров попросила обращаться к ней мужским именем в 2020 году, а через год начала представляться Сергеем.

Напомним, Ефремов и Качалина заключили брак в 2000 году после совместных съемок в фильме «Романовы. Венценосная семья». В этом союзе родилась дочь. Однако через четыре года пара распалась.

После развода Качалина практически оставила актерскую профессию. Она вела затворнический образ жизни, страдала от алкогольной зависимости и жила в захламленной московской квартире. Ефремов, несмотря на собственные проблемы с законом, периодически пытался оказывать ей финансовую помощь.

История завершилась трагически. В декабре 2025 года Ефремов, освободившись по условно-досрочному освобождению (УДО), приехал навестить бывшую супругу. Он обнаружил 54-летнюю Ксению мертвой. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее стало известно о планах Михаила Ефремова жениться на актрисе Дарье Белоусовой.

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