Не вылететь с первого испытания — уже победа: откровения семикратного чемпиона о проекте «Титаны»

Сноубордист Алексей Соболев — семикратный чемпион России и участник Олимпийских игр — стал героем шоу «Титаны» (16+) на ТНТ. В интервью спортсмен рассказал, кого считает самым сильным соперником на проекте, как оценивает собственную подготовку, какой этап вызвал у него больше всего эмоций и почему, по его мнению, даже в самый тяжелый момент нельзя опускать руки, сообщил atas.info.

Сильнейший соперник — Ильдар Балагутдинов

Среди участников проекта в интервью Соболев особо отметил Ильдара Балагутдинова. По его мнению, спортсмен занимается эндуро и внешне выглядит как обычный парень без выдающегося спортивного телосложения. Однако его выносливость и физические показатели, по словам сноубордиста, поражают. Соболев признался, что подходил к Ильдару с вопросом, как ему удается поддерживать такую форму. Ответ оказался простым: Балагутдинов не пьет, встает в 7:00 и ежедневно выходит на пробежку. Сам Соболев не считает себя человеком с железной волей, но признал, что этот пример его вдохновил.

Друзья и подготовка

По данным издания, на «Титаны» спортсмен пришел, уже имея много знакомых, с которыми общается и вне проекта. Кто останется в круге общения после съемок, покажет время — Соболев надеется, что такие люди найдутся. Готовиться к испытаниям ему пришлось в сжатые сроки: до старта съемок оставалось мало времени. Сейчас он понимает, что на полноценную подготовку нужно минимум полгода.

Самый эмоциональный этап и главная цель

Наибольшие эмоции у сноубордиста вызвал этап с испытанием «Динамический баланс». Отвечая на вопрос, что важнее — титул или доказательство собственных возможностей, Соболев пошутил: главное было не вылететь с первого испытания. «План минимум я выполнил», — заметил он.

Совет самому себе

Если бы можно было вернуться в день перед участием, Соболев сказал бы себе одно: как бы тяжело ни было, нужно идти до конца. Даже когда кажется, что силы иссякли и руки опускаются, стоит бороться дальше и находить в себе второе, третье, четвертое и пятое дыхание. Такого морально-волевого настроя, по его признанию, ему иногда не хватало на съемках.

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