Смертельный вирус на круизном лайнере: что произошло с сотнями людей после вспышки хантавируса

Вспышка хантавируса на круизном судне MV Hondius, по всей видимости, не распространилась за пределы корабля, пишет Forbes со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США и ВОЗ. Всего зарегистрировали 13 случаев заболевания и три смерти, причем все заболевшие находились на борту.

После вспышки медики наблюдали примерно за 653 людьми из 33 стран, которые могли контактировать с зараженными. Среди примерно 480 человек, которые сами не путешествовали на судне, новых случаев не обнаружили.

Автор Forbes подсчитал, что риск заражения для этой группы, вероятно, составлял менее 0,6%. Среди примерно 150 человек с наиболее тесным контактом верхняя граница риска могла достигать около 2%.

На самом судне ситуация была другой. Заболели 10 из 121 пассажира и трое из 61 члена экипажа — около 7% находившихся на борту.

Причиной вспышки стал вирус Андес — единственный известный хантавирус, способный передаваться от человека к человеку. Обычно риск выше при очень тесном и продолжительном контакте.

При этом оценка имеет ограничения: легкие случаи могли остаться незамеченными, а многих контактировавших наблюдали или помещали на карантин. Тем не менее имеющиеся данные показывают, что за пределами тесных условий круизного судна передача вируса была очень редкой.