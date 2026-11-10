Постоянный шум за окном может влиять на сердце, даже если вы нормально спите

Жизнь рядом с шумной дорогой, железной дорогой или маршрутом самолетов связали с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов Массачусетской больницы общего профиля. При этом связь сохранялась даже у людей, которые нормально спали.

Исследователи проанализировали данные более 100 тыс. взрослых со средним возрастом 57 лет. Информацию об их здоровье сопоставили с государственными данными об уровне транспортного шума в местах проживания.

Воздействие шума выше 50 децибел оказалось связано с повышением риска высокого холестерина, повышенного давления и диабета примерно на 8–10%. Сильнее всего связь проявлялась для высокого холестерина, затем следовали гипертония и диабет.

У людей, живущих в более шумных местах, также чаще встречались серьезные заболевания сердца и сосудов. Эта связь сохранялась после учета возраста, пола и качества сна.

Авторы ожидали, что плохой сон будет усиливать влияние шума на здоровье. Однако результаты оказались похожими и у людей без проблем со сном.

Исследование показывает только связь и не доказывает, что именно транспортный шум вызывает болезни. Тем не менее специалисты советуют по возможности снижать его уровень дома — например, использовать двойные стеклопакеты и выбирать для спальни наиболее тихую комнату.