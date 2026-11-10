Постоянный шум за окном может влиять на сердце, даже если вы нормально спите

Daily Mail: шум от трасс может привести к болезням сердца даже при хорошем сне

Интересное

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Жизнь рядом с шумной дорогой, железной дорогой или маршрутом самолетов связали с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов Массачусетской больницы общего профиля. При этом связь сохранялась даже у людей, которые нормально спали.

Исследователи проанализировали данные более 100 тыс. взрослых со средним возрастом 57 лет. Информацию об их здоровье сопоставили с государственными данными об уровне транспортного шума в местах проживания.

Воздействие шума выше 50 децибел оказалось связано с повышением риска высокого холестерина, повышенного давления и диабета примерно на 8–10%. Сильнее всего связь проявлялась для высокого холестерина, затем следовали гипертония и диабет.

У людей, живущих в более шумных местах, также чаще встречались серьезные заболевания сердца и сосудов. Эта связь сохранялась после учета возраста, пола и качества сна.

Авторы ожидали, что плохой сон будет усиливать влияние шума на здоровье. Однако результаты оказались похожими и у людей без проблем со сном.

Исследование показывает только связь и не доказывает, что именно транспортный шум вызывает болезни. Тем не менее специалисты советуют по возможности снижать его уровень дома — например, использовать двойные стеклопакеты и выбирать для спальни наиболее тихую комнату.

иностранная пресса

Читайте также

Подростки на Западе принимают лекарство от рака, чтобы стать выше: побочные эффекты их не останавливают

Подростки на Западе принимают лекарство от рака, чтобы стать выше: побочные эффекты их не останавливают

Утраченный христианский текст нашли спустя полторы тысячи лет: какие подробности смерти Иисуса он раскрыл

Утраченный христианский текст нашли спустя полторы тысячи лет: какие подробности смерти Иисуса он раскрыл

Менять постель раз в неделю уже недостаточно? Врач назвал новый срок на фоне нашествия постельных клопов в Европе

Менять постель раз в неделю уже недостаточно? Врач назвал новый срок на фоне нашествия постельных клопов в Европе

Без гаджетов в царстве Морфея: почему нам почти никогда не снятся смартфоны

Без гаджетов в царстве Морфея: почему нам почти никогда не снятся смартфоны

У берегов Аргентины массово гибнут детеныши китов: ученые проверяют тревожную версию

У берегов Аргентины массово гибнут детеныши китов: ученые проверяют тревожную версию

Сначала холодильники, потом светофоры? Эксперты рассказали, что еще могут взломать хакеры

Сначала холодильники, потом светофоры? Эксперты рассказали, что еще могут взломать хакеры

Загадочные огни пронеслись над обсерваторией и моментально исчезли: астрономы увидели очередное НЛО

Загадочные огни пронеслись над обсерваторией и моментально исчезли: астрономы увидели очередное НЛО

Что человек слышит во время реанимации? Пациенты неожиданно вспомнили часть звуков

Что человек слышит во время реанимации? Пациенты неожиданно вспомнили часть звуков

Почему люди на грани смерти видят похожие картины? Ученые выявили четыре группы видений

Почему люди на грани смерти видят похожие картины? Ученые выявили четыре группы видений

Секрет крепкого брака заключается не в романтике: главное — не игнорировать партнера

Секрет крепкого брака заключается не в романтике: главное — не игнорировать партнера

Волшебная таблетка для похудения, но какой ценой: в чем проблема нового западного средства для регулирования аппетита

Волшебная таблетка для похудения, но какой ценой: в чем проблема нового западного средства для регулирования аппетита

Иллюзия реальности: почему люди верили в существование морских дев

Иллюзия реальности: почему люди верили в существование морских дев

Добавьте mosregtoday.ru в избранное