В Подмосковье жителям рассказали о лесопожарной обстановке
Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В ближайшие три дня, с 10 по 12 ноября, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах – I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит +3-7 градусов, ночью – +1-4. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.