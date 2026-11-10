Ученые создали цифровую копию Земли без жизни: все ради поиска инопланетян

Ученые создали компьютерную модель Земли, на которой жизнь никогда не возникала, чтобы точнее искать обитаемые миры за пределами Солнечной системы, пишет Space.com. Разработка должна помочь отличать настоящие признаки биологической активности от газов, которые могут появляться в атмосфере только благодаря геологическим и химическим процессам.

Модель разработала планетолог Саманта Гилберт-Янизек из Калифорнийского университета в Риверсайде. Она построена на более ранней симуляции, которая описывала ядро, мантию и кору планеты, а теперь дополнительно учитывает поверхность и атмосферу.

Всего система моделирует 19 характеристик каменистой планеты, не связанных с жизнью. Среди них количество тепла от звезды, движение вещества из недр к поверхности и выброс различных газов.

Сначала исследовательница смоделировала развитие Земли от момента ее формирования 4,5 млрд лет назад до 500 млн лет в будущем, но без появления жизни. В результате получился мир с океанами и атмосферой, но без организмов.

Такую модель можно применять к экзопланетам и сравнивать результат с реальными данными телескопов. Если модель без жизни сможет объяснить состав атмосферы планеты, значит, необычные газы могли появиться и без участия живых организмов.

Если же модель не сможет воспроизвести состав атмосферы, планета станет более интересным кандидатом для дальнейших исследований. Однако само по себе расхождение еще не будет доказательством существования жизни.