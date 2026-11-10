Ученые создали цифровую копию Земли без жизни: все ради поиска инопланетян

Space.com: ученые смоделировали Землю без жизни для точного поиска экзопланет

Интересное

Фото: [Медиасток.рф]

Ученые создали компьютерную модель Земли, на которой жизнь никогда не возникала, чтобы точнее искать обитаемые миры за пределами Солнечной системы, пишет Space.com. Разработка должна помочь отличать настоящие признаки биологической активности от газов, которые могут появляться в атмосфере только благодаря геологическим и химическим процессам.

Модель разработала планетолог Саманта Гилберт-Янизек из Калифорнийского университета в Риверсайде. Она построена на более ранней симуляции, которая описывала ядро, мантию и кору планеты, а теперь дополнительно учитывает поверхность и атмосферу.

Всего система моделирует 19 характеристик каменистой планеты, не связанных с жизнью. Среди них количество тепла от звезды, движение вещества из недр к поверхности и выброс различных газов.

Сначала исследовательница смоделировала развитие Земли от момента ее формирования 4,5 млрд лет назад до 500 млн лет в будущем, но без появления жизни. В результате получился мир с океанами и атмосферой, но без организмов.

Такую модель можно применять к экзопланетам и сравнивать результат с реальными данными телескопов. Если модель без жизни сможет объяснить состав атмосферы планеты, значит, необычные газы могли появиться и без участия живых организмов.

Если же модель не сможет воспроизвести состав атмосферы, планета станет более интересным кандидатом для дальнейших исследований. Однако само по себе расхождение еще не будет доказательством существования жизни.

иностранная пресса

Читайте также

Загадочный объект пролетел рядом с МКС: в Сети заговорили о едва не случившемся столкновении

Загадочный объект пролетел рядом с МКС: в Сети заговорили о едва не случившемся столкновении

Любимая игрушка детей оказалась не такой безобидной: что не так со сквишами

Любимая игрушка детей оказалась не такой безобидной: что не так со сквишами

Утраченный христианский текст нашли спустя полторы тысячи лет: какие подробности смерти Иисуса он раскрыл

Утраченный христианский текст нашли спустя полторы тысячи лет: какие подробности смерти Иисуса он раскрыл

Всего 30 минут в сауне — и иммунные клетки уже реагируют: что показал эксперимент

Всего 30 минут в сауне — и иммунные клетки уже реагируют: что показал эксперимент

Бобры оказались еще полезнее, чем считалось: как их плотины помогают переживать засуху

Бобры оказались еще полезнее, чем считалось: как их плотины помогают переживать засуху

Как понять, что человек вам лжет? Бывший агент разведки США назвал пять тревожных сигналов

Как понять, что человек вам лжет? Бывший агент разведки США назвал пять тревожных сигналов

Вместо колоноскопии — камера размером с таблетку: разработан новый способ обследовать кишечник

Вместо колоноскопии — камера размером с таблетку: разработан новый способ обследовать кишечник

Хотели бы снова увидеть любимый фильм впервые? 30 нидерландским зрителям попробуют стереть память о сюжете кинокартины

Хотели бы снова увидеть любимый фильм впервые? 30 нидерландским зрителям попробуют стереть память о сюжете кинокартины

Подростки на Западе принимают лекарство от рака, чтобы стать выше: побочные эффекты их не останавливают

Подростки на Западе принимают лекарство от рака, чтобы стать выше: побочные эффекты их не останавливают

Сначала холодильники, потом светофоры? Эксперты рассказали, что еще могут взломать хакеры

Сначала холодильники, потом светофоры? Эксперты рассказали, что еще могут взломать хакеры

Секрет крепкого брака заключается не в романтике: главное — не игнорировать партнера

Секрет крепкого брака заключается не в романтике: главное — не игнорировать партнера

Сигнал из глубин космоса заинтересовал наблюдателей за инопланетной жизнью: ученые проверяют его происхождение

Сигнал из глубин космоса заинтересовал наблюдателей за инопланетной жизнью: ученые проверяют его происхождение

Добавьте mosregtoday.ru в избранное