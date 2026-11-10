Не только кофе: что реально спасает от зимней сонливости — по пунктам

Зимой света становится меньше, и это отражается на самочувствии, сообщил 56orb.ru. Корреспондент издания рассмотрел проверенные способы, которые помогут оставаться бодрым и в хорошем настроении.

Организуйте освещение

Правильный свет — один из главных помощников в адаптации к короткому дню. Пока на улице светло, впускайте естественное освещение: раскрывайте шторы и жалюзи, не загромождайте подоконники и окна крупными предметами. Если солнечного света не хватает, подключайте лампы. Особенно важно хорошо осветить рабочее место, чтобы глаза не перенапрягались. Утром и в первой половине дня яркий свет помогает организму оставаться в состоянии бодрствования.

Больше гуляйте

Даже в пасмурный день на улице обычно светлее, чем в помещении, поэтому стоит каждый день находить время для прогулки — например, в обеденный перерыв или по дороге домой. Получаса на свежем воздухе достаточно, чтобы увеличить время при естественном свете и добавить немного физической активности. В солнечные дни это особенно полезно.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Двигайтесь регулярно

Физические нагрузки поддерживают эмоциональное состояние, качество сна и общее самочувствие. При этом необязательно ходить в спортзал или изнурять себя тренировками: подойдут ходьба, плавание, домашняя гимнастика, йога. Главное — регулярность и соответствие нагрузки возможностям. Даже умеренная активность станет опорой в период, когда из-за нехватки света энергии становится меньше.

Следите за рационом и витамином D

В холода важно разнообразить меню: овощи, фрукты, зелень, цельнозерновые продукты, рыба, яйца, молочные продукты — все это источники нужных организму веществ. Отдельного внимания заслуживает витамин D: он участвует в обмене кальция и фосфора и необходим для костной и мышечной систем. Получить его можно из жирной рыбы, яичных желтков и обогащенных продуктов, но одного питания часто не хватает — вопрос о добавках и дозировке лучше обсудить с врачом.

Соблюдайте режим сна

Когда световой день сокращается, может сбиваться привычный режим сна. Чтобы биологические ритмы оставались стабильными, ложитесь и вставайте примерно в одно и то же время, включая выходные. Утром открывайте шторы и включайте свет, а вечером постепенно снижайте яркость освещения. За час до сна ограничьте гаджеты и откажитесь от занятий, которые мешают расслабиться.

Если сонливость, упадок сил и подавленное настроение не проходят долго и мешают жить, стоит обратиться к специалисту.

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