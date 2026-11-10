«Все лицо в жиру»: внучка Федосеевой-Шукшиной легла под нож хирурга за ₽200 тысяч

VOICE: 37-летняя внучка-культуристка Федосеевой-Шукшиной перенесла операцию

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

37-летняя внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной и дочь актрисы Марии Шукшиной Анна призналась, что перенесла операцию, пишет VOICE со ссылкой на фрагмент шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Анна давно увлеклась культуризмом и даже получила звание мастера спорта. Однако чрезмерные нагрузки подорвали ее здоровье. Из-за жесткой диеты и подъема штанги весом 115 кг у Анны образовались пупочная грыжа и грыжи под глазами.

Шукшина решила сделать операцию стоимостью ₽200 тысяч. Врачи удалили грыжи, а также провели удаление жира подбородка и щек.

«Я сбросила 10 килограммов, весь жир с меня ушел. Но на лице он почему-то остается, и он лежит, прям даже стоит на лице. Все лицо в жиру», — рассказала она.

Напомним, у Анны сложные отношения с матерью. Мария Шукшина не поддерживает дочь с тех пор, как та увлеклась культуризмом. Кроме того, девушка судится с отцом своего сына.

После смерти бабушки, Лидии Федосеевой-Шукшиной, Анна записала видео, в котором призналась, что у нее остались только хорошие воспоминания о ней.

Ранее продюсер Бари Алибасов высказался о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной.

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