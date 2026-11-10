15 минут не хватит даже в аптеку: чем недовольны автомобилисты Омска

Жители Омска пожаловались в соцсетях на короткий период бесплатной парковки

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В Омске автомобилисты начали жаловаться на новую систему платных парковок — точнее, на слишком короткий льготный период, сообщил gorod55.ru.

Один из водителей в соцсетях высказал мнение, что отведенных 15 бесплатных минут просто не хватает, чтобы зайти в магазин. В своем посте он обратился к властям с требованием сократить число платных мест и увеличить время бесплатной стоянки.

«Нужно будет сесть в машину и уехать еще, сделать дела? Эти минуты будут распространяться только на таксистов. Почему мы должны платить дополнительно за поход в магазин, аптеку, больницу, банк?» — отметил местный житель.

Мэрия ответила на жалобу в комментариях. Там пояснили, что плата за парковку нужна, чтобы разгрузить территорию и обеспечить нормальное движение машин. Кроме того, в администрации напомнили: для льготных категорий граждан стоянка остается бесплатной.

По данным издания, пока новая система работает в тестовом режиме, но с 1 декабря ее планируют запустить на постоянной основе. Один час стоянки стоит ₽60. Парковки платные по будням с 8:00 до 20:00, в остальное время — бесплатные. Для автомобилистов также предусмотрены абонементы стоимостью от ₽3 до ₽124 тыс.

Ранее сообщалось, что жители Красноярска эмоционально обсуждают ежедневные пробки.

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