15 минут не хватит даже в аптеку: чем недовольны автомобилисты Омска
Жители Омска пожаловались в соцсетях на короткий период бесплатной парковки
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В Омске автомобилисты начали жаловаться на новую систему платных парковок — точнее, на слишком короткий льготный период, сообщил gorod55.ru.
Один из водителей в соцсетях высказал мнение, что отведенных 15 бесплатных минут просто не хватает, чтобы зайти в магазин. В своем посте он обратился к властям с требованием сократить число платных мест и увеличить время бесплатной стоянки.
«Нужно будет сесть в машину и уехать еще, сделать дела? Эти минуты будут распространяться только на таксистов. Почему мы должны платить дополнительно за поход в магазин, аптеку, больницу, банк?» — отметил местный житель.
Мэрия ответила на жалобу в комментариях. Там пояснили, что плата за парковку нужна, чтобы разгрузить территорию и обеспечить нормальное движение машин. Кроме того, в администрации напомнили: для льготных категорий граждан стоянка остается бесплатной.
По данным издания, пока новая система работает в тестовом режиме, но с 1 декабря ее планируют запустить на постоянной основе. Один час стоянки стоит ₽60. Парковки платные по будням с 8:00 до 20:00, в остальное время — бесплатные. Для автомобилистов также предусмотрены абонементы стоимостью от ₽3 до ₽124 тыс.
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